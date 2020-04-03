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AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Türkiye en hazırlıklı şekilde mücadelesini sürdürüyor'

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Türkiye en hazırlıklı şekilde mücadelesini sürdürüyor'
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Türkiye en hazırlıklı şekilde mücadelesini sürdürüyor'

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye en hazırlıklı şekilde mücadelesini sürdürüyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşmasından satırbaşları;

"Umreden gelenler zamanında karantinaya alındı"

"Tedbirler hayatın akışını felç etmeyecek şekilde alındı."

"Yıkım siyasetinin zamanı değil. Önemli olan vatandaşımızın hayatının korunmasıdır"

"Süreç büyük bir şeffaflıkla yürütülüyor"

"rsatçılık yapanlara karşı katı tedbirler alındı"

"Milletimizin verdiği destek ile Devletimiz dünyanın neresinde olursa her vatandaşımıza sahip çıkacak güce sahiptir"

"Vatandaşlarımızın birbiriyle dayanışması, devlet hayatında bir zaaf olduğu anlamına gelmez."

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