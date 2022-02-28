İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Ukrayna'dan vatandaşlarımızı tahliye için tren tahsis edildi'

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Ukrayna'dan vatandaşlarımızı tahliye için tren tahsis edildi'
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Ukrayna'dan vatandaşlarımızı tahliye için tren tahsis edildi'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik," Bugün saat 20.00’de Harkiv’den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek saat 15.00’e kadar Harkiv tren garına ulaşmaları gerekmektedir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Ukrayna'dan ayrılmak isteyen vatandaşlar için bir tren tahsis edildiğini duyurdu. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi;

"Bugün (28.02.2022) saat 20.00'de Harkiv'den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği tüm ihtiyaçlar için görev başındadır. Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek saat 15.00'e kadar Harkiv tren garına ulaşmaları gerekmektedir."

Hülya Keklik
 

İLGİLİ HABER
Ukraynadaki Türk vatandaşlarının tahliyesi için Türkiyeden onlarca otobüs yola çıktı Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için Türkiye'den onlarca otobüs yola çıktı
İLGİLİ HABER
Ukraynadan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbula geldi Ukrayna’dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul’a geldi
İLGİLİ HABER
Türk vatandaşları Odessadan tahliye ediliyor Türk vatandaşları Odessa’dan tahliye ediliyor
İLGİLİ HABER
Ukraynadaki Türk vatandaşları tahliye ediliyor Ukrayna'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.