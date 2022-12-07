AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Ülkemizi tehdit eden, sınırımıza yakın yerde terör oluşumu varsa vururuz'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun Meclisteki konuşmasına değinen Çelik, ”Türk siyasi hayatının en talihsiz konuşmalarından biri olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanına diktatör gibi ifadeler kullanmak kimsenin haddine değil. Kendisi sürekli demokratik üsluptan bahsediyor. Mecliste yaptığı konuşmada yüce Meclise saygısızlık yaptığı görülmektedir. Milletvekillerimize dönüp 'Sizin nasıl vekil seçildiğinizi biliyoruz' diyor. Evet bizim vekillerimiz nasıl vekil oldu herkes biliyor, seçildiler. Ama sizin nasıl genel başkan olduğunuz bellidir. Milletin iradesi ile seçilen vekillere bunu söylemesi, milletle kavgadan başka bir şey değildir. Milletin iradesiyle seçilmiş vekillere bunu söylemesi haddini aşmaktır. Bu ifadeleri kullanırken unutmaması gereken bir şey var. Diktatörler halktan korkarlar. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız demokrasiye sahip çıktı, Kılıçdaroğlu darbe girişimini televizyon başında seyretti. Tanklar kime yol veriyorsa diktatör odur. Cumhurbaşkanımızı öldürmek için Marmaris'e gelen katil sürüsü yargı önüne çıkarıldılar. Kılıçdaroğlu darbeye darbe, teröre terör diyemeyen biridir. Türkiye'de eğer bir diktatör olsaydı Kılıçdaroğlu diktatör diyemezdi” açıklamasını yaptı.

CHP'nin vizyon belgesi ile ilgili konuşan Çelik, ”Zihni sinir projesiyle karşı karşıya kaldık. Kimden görüş alırlarsa alsınlar, sonuçta siyasi irade diye bir şey var. Ekonomiden bahsediyoruz, bu siyaset üstü bir politikadır, neyden bahsedersek edelim siyaset üstüdür deniliyor. Siyasetin aşağılanması, milli iradenin aşağılanmasıdır. Kimden görüş alırlarla alsınlar, bilim adamlarından, uzmandan görüş almak kazanımdır. 'Biz Türkiye'yi siyaset üstü kadrolarla yöneteceğiz' diyor, biz bunun hikayesini çok iyi biliyoruz. Türkiye'de memleketin sahibi vatandaştır. Türkiye'nin sahibi millettir. Milli irade kimi göreve getirirse o olur. Başkanlık sistemi gereği bakanlarımıza atanmış denerek vatandaşımızın iradesini incitmeye devam ediyor. Bu toplantıda ne Türkiye'nin problemlerine çözüm olabilecek ne de dünyadaki problemleri okuyabilen bir sistem ortaya çıkmadı. AK Parti açısından, Cumhur İttifakı açısından biz kazanma, kaybetme, galip gelme olarak görsek buna sevinmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

6'lı masanın Anayasa çalışması

6'lı masanın Anayasa çalışmasını eleştiren Çelik, ”Bir siyasi açılım yaptılar, Anayasa değişikliği önerisi getirildi 6'lı masa tarafından. Toplamda buradan ne çıkıyor diye baktığımızda siyaset karşıtı bir tablo çıkıyor. Dolaylı yoldan ifade ediyorlar. Millete verilen hakkı şeklen koruyorlar ama o cumhurbaşkanını öyle işlevsiz hale getirmişler ki, cumhurbaşkanı görev süresi bittikten sonra herhangi bir siyasi oluşum içinde yer alamıyor. Diyorlar ki 'Cumhurbaşkanı seçildikten sonra cumhurbaşkanını 6'lı masa yönetecek, 6'lı masa ile birlikte Türkiye'yi yönetecek.' Türk devlet sisteminde ve anayasal düzende 6'lı masa diye bir mekanizma yok. Bu paralel bir mekanizma olur. Cumhurbaşkanı ya da başbakan seçilse bile hayır diyorlar. 6'lı masa üzerinden geçecek bir Türk ruhbanlar konseyi gibi bir şey. En vahimi de bu söylemden vazgeçerler diye bekledik, diyorlar ki 'Cumhurbaşkanı seçildikten sonra cumhurbaşkanı 6'lı masa tarafından yönetilecek.' Vesayet türlerini yeniden canlandırmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Buna milletimizden herhangi bir teveccüh olmayacağına inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Suriye'nin kuzeyine operasyon

Türkiye'nin terörle mücadelesinin meşru bir mücadele olduğunun altını çizen Çelik, ”ABD'de Washington Post'ta terör örgütünün yazısını koydular. YPG liderine makale yazdırılması utanç verici bir olay. Bu askeri operasyonlar, egemen bir ülke olarak ülkemizin geleceği için zorunludur. Bunu yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Eğer bunlar yapılmasaydı terör devletçikleri, terör yapıları kurulacaktı. Ülkemizi tehdit eden, sınırımıza yakın yerde terör oluşumu varsa vururuz. Teröre sadece terör olarak bakmıyoruz, arkasındaki siyasi projeleri de darmadağın ediyoruz” dedi.

Filistin'de yaşanan olaylarla ilgili de konuşan Çelik, ”Filistin'deki can kayıplarından dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz. Vahşi tablolar asla kabul edilemez. Bütün dünyayı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Hülya Keklik - İbrahim Berat Yılmaz



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