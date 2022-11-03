AK Parti Sözcüsü Çelik'ten '3 Kasım' paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin iktidara gelişinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Çelik paylaşımında, “AK Parti'mizin iktidara gelişinin yıldönümü kutlu olsun. Milletimizin desteği ve duası yapılan tüm işlerin harcıdır. Bu yıldönümünde Türkiye Yüzyılı ufkunu kucaklıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a milletimize hizmet yolunda nice yıllar diliyoruz. Ülkemizin üzerindeki karanlık vesayet tezgahlarının dağıtıldığı, demokrasimizin adım adım güçlendiği günler, haftalar, aylar ve yıllar boyunca bu mücadeleyi verdik. Bugün artık Cumhuriyetimizin yeni ufuklara özgüvenle ulaşacağı yeni bir aşamadayız. Tüm bu yollar boyunca milletimizin her bir ferdine şükranlarımızı sunduk. Bu yolda azim ve emekle çalışan teşkilatlarımız başta olmak üzere pek çok arkadaşımız bir büyük iradenin parçası oldular. Bugün daha tecrübeli ve aynı zamanda daha taze bir iradeye sahibiz. Aramızdan ayrılıp ahiret yurduna göçenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Akıl ve alın teriyle milletimiz için yapılan işlere emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğiyle nice ufuklara ulaşma irademizi tazeliyoruz” ifadelerine yer verdi.



Hülya Keklik



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