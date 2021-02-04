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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'nin Boğaziçi açıklamasına cevap

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'nin Boğaziçi açıklamasına cevap
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'nin Boğaziçi açıklamasına cevap

AK Parti Sözcüsü Çelik:"ABD makamlarına öncelikle ülkelerindeki resmî güvenlik güçleri tarafından yapılan sistematik ırk ayrımcılığı ile mücadele konusunda hassas olmalarını öneriyoruz. Türkiye’deki gelişmeler hakkında açıklama yaparken içişlerimize müdahale anlamına gelen bir dilden kaçınmalıdırlar" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik:"Demokrasi konusunda hassasiyet göstermek istiyorlarsa; öncelikle PKK'nın silah altına aldığı çocuk savaşçıları görmezden gelmemeliler. Ayrıca ABD Dışişleri, Diyarbakır Anneleri'nin vicdan nöbeti hakkındaki soruları geçiştirmemelidir. Demokratik hassasiyetin gereği bunlardır."

AK Parti Sözcüsü Çelik:"ABD Dışişleri'nin açıklaması diplomatik teamüllere aykırıdır, iç işlerimize müdahale anlamına gelmektedir. Bu açıklama siyasi bir açıklamadır ve demokrasi konusunda bir hassasiyet olarak kabul edilemez. Bu açıklamayı içişlerimize müdahale olarak görüyor ve reddediyoruz."

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