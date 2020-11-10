İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Azerbaycan'ın zaferine ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Azerbaycan'ın zaferine ilişkin açıklama
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Azerbaycan'ın zaferine ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Azerbaycan öz topraklarına kavuştu. İşgalci ve saldırgan Ermenistan yenildi. Harekat başladığından beri Türkiye, Cumhurbaşkanımızın kararlı tutumu ile kardeş Azerbaycan’ın yanında yer aldı. Ateşkes anlaşmasına bakıldığında Türkiye’nin sahada olduğu gibi masada da Azerbaycan’ın yanında durduğu görülmektedir. Bu kardeşlik ve dayanışma ebediyen sürecek” dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Azerbaycan'ın zaferine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Çelik, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Azerbaycan halkı, Sayın İlham Aliyev liderliğinde büyük ve özverili bir mücadele verdiler ve Karabağ'da zafer kazandılar. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan teslim olduklarını açıkladı. Kardeş Azerbaycan'ın zaferi kutlu olsun. Yıllardır süren büyük mücadele zaferle taçlanmış, Azerbaycan sahada açık bir zafer kazanmıştır. Teslim olan Ermenistan, Karabağ'dan çekilecektir. Azerbaycan öz topraklarına kavuştu. İşgalci ve saldırgan Ermenistan yenildi. Harekat başladığından beri Türkiye, Cumhurbaşkanımızın kararlı tutumu ile kardeş Azerbaycan'ın yanında yer aldı. Ateşkes anlaşmasına bakıldığında Türkiye'nin sahada olduğu gibi masada da Azerbaycan'ın yanında durduğu görülmektedir. Bu kardeşlik ve dayanışma ebediyen sürecek.”

İlker Turak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.