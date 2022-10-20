AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan ziyareti sırasında kaza geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bakü'de hastanedeyiz. Efkan Ala beyle beraber doktorlardan bilgi aldık şimdi. Genel Başkan Vekilimiz Binali Yıldırım'ın, milletvekilimiz Şamil Ayrım'ın ve koruma arkadaşımız Oğuzhan'ın sağlık durumları şükür iyi. Tedbir amaçlı bu gece hastanede gözetim altında olacaklar” dedi.

Mehmet Kalay

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