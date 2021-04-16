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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Dendias'a sert tepki! Bağnazlığın dolaştığı yerde diplomasi bulunmaz

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Dendias'a sert tepki! Bağnazlığın dolaştığı yerde diplomasi bulunmaz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Dendias'a sert tepki! Bağnazlığın dolaştığı yerde diplomasi bulunmaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kim olursa olsun, bir devletin tezleri yalanla ve bağnazlıkla savunulamaz. Kendi devletini bu duruma düşürenleri yakın coğrafyamızda çok gördük” ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

“Türkiye hakkında üretilen yalanları kendi devletlerinin tezi olarak savunanlar, tarihin trajedi tarafında yer alırlar. Kim olursa olsun, bir devletin tezleri yalanla ve bağnazlıkla savunulamaz. Kendi devletini bu duruma düşürenleri yakın coğrafyamızda çok gördük. Türkiye hakkında yalan üretenlerin çıkmaz sokaktan başka adresleri yok. Bağnazlarla mücadele etmeyi iyi biliriz. Saygısızlık ve bağnazlık bir diplomasi yöntemi değildir. Saygısızlık ve diyalog yan yana durmaz. Bağnazlığın dolaştığı yerde diplomasi bulunmaz” ifadelerini kullandı

Muhammet Mücahit Dereli
 

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