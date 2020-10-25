İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Geert Wilders'ın paylaşımına tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Geert Wilders'ın paylaşımına tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Geert Wilders'ın paylaşımına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders'ın paylaşımına tepki göstererek, “Bu ahlaksız faşistlerle mücadele etmek insanlık görevidir. Bunlar ne diyorsa, insanlık tam zıddındadır. Cumhurbaşkanımıza saldırmalarının tek sebebi, Cumhurbaşkanımızın insanlık adına tavizsiz şekilde mazlumların yanında yer almasıdır” dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

'Cumhurbaşkanımızın bu faşistlere geçit vermeyen mücadelesi, insanlık düşmanlarıyla mücadeledir'

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu ahlaksız faşistlerle mücadele etmek insanlık görevidir. Bunlar ne diyorsa, insanlık tam zıddındadır. Cumhurbaşkanımıza saldırmalarının tek sebebi, Cumhurbaşkanımızın insanlık adına tavizsiz şekilde mazlumların yanında yer almasıdır. Bu insanlık düşmanı faşistlerin Cumhurbaşkanımıza saldırmasından gurur duyuyoruz. Çünkü bunlar insanlık adına mücadele eden herkese düşmandırlar. Bunların övdüklerinden olmak utançların en büyüğüdür. Geert Wilders gibi faşistler Cumhurbaşkanımıza saldırırken niyetleri Suriye'de, Libya'da mazlumların kanını dökmektir ve Avrupa'da Hitler'in Yahudilere yaptığı zalimliği Müslümanlara yapmaktır. Cumhurbaşkanımız işte bu faşizme geçit vermiyor. Bu faşistlerle mücadele edeceğiz. Bu mücadeleyi insanlık adına yükselteceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu faşistlere geçit vermeyen mücadelesi, insanlık düşmanlarıyla mücadeledir” ifadelerini kullandı.

İlker Turak

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.