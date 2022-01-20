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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne PKK/PYD tepkisi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne PKK/PYD tepkisi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne PKK/PYD tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, PKK/PYD terör örgütüne temsilcilik açtırarak terör yandaşı bir tutum almıştır. Rum yönetimi bu tutumuyla hukuksuzluklarına bir yenisini eklemiştir” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) PKK/PYD'ye temsilcilik açma izni vermesini eleştirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla GKRY'ne yüklenen Çelik şu ifadelere yer verdi:

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, PKK/PYD terör örgütüne temsilcilik açtırarak terör yandaşı bir tutum almıştır. Rum yönetimi bu tutumuyla hukuksuzluklarına bir yenisini eklemiştir. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC her türlü terör faaliyetine gereken dersi verecek kararlılıktadır. Kıbrıs Türkü cinayet şebekeleriyle mücadele konusunda tarihe geçmiş deneyime sahiptir. Cinayet şebekesine ofis açtırmak ve faaliyet serbestisi vermek Rum yönetiminin hanesine yazılmıştır. Rum yönetimi adını cinayet şebekesi bir terör örgütüyle yan yana yazdırmıştır.”

Ömer Faruk Karataş

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