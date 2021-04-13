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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Hollandalı parlamentere sert tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Hollandalı parlamentere sert tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Hollandalı parlamentere sert tepki

AK Parti MKYK ve MYK Üyesi-Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hollandalı parlamenter Geert Wilders’in sosyal medyada yaptığı ramazan paylaşımına sert tepki göstererek, “Bu faşist, Ramazan’a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor. İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam’a düşmanlık” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hollandalı parlamenter Geert Wilders'in sosyal medyada yaptığı ramazan paylaşımına sert tepki gösterdi. Sözcü Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu faşist, Ramazan'a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor. İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam'a düşmanlık. İnsanlığa düşmanlıklarını İslam düşmanlığı ile gizlemeye çalışıyorlar. Ama bu kin ve nefret sadece kendilerini zehirliyor. Bu hep böyleydi zaten. İslam düşmanı olup da mazlumları, göçmenleri, fakirleri, muhtaçları ve “yabancı”ları seven yoktur. Irkçı ve faşist bir kafayla insanlık düşmanıdırlar. O yüzden İslam düşmanlığının olduğu yerde insanlık düşmanlığı pusudadır” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan
 

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