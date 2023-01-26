AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin, Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını şiddetle kınıyoruz. Baskında hayatını kaybeden 9 Filistinli kardeşimize Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. İsrail Hükümeti insanların hayatlarını ve bölge barışını hedef alan eylemlere son vermelidir. Uluslararası toplum, İsrail Hükümeti'nin şiddet politikalarına karşı açık ve etkili bir tutum sergilemelidir” ifadelerini kullandı.

Mehmet Kalay

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