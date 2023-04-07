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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e kınama

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e kınama
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadıklarını açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Sözcü Çelik, “İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İsrail yönetimi, gerilimi tırmandıran adımlar atarak masum insanların hayatını ve bölge barışını tehdit etmektedir. Netenyahu yönetimi şiddeti artıran tehlikeli bir saldırganlık içerisindedir. Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ateşe atan bu tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almalıdır” ifadelerini kullandı.

Mehmet Kalay

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