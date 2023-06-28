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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç'te polisin Kur'an-ı Kerim yakma başvurusuna izin vermesine tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç'te polisin Kur'an-ı Kerim yakma başvurusuna izin vermesine tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç'te polisin Kur'an-ı Kerim yakma başvurusuna izin vermesine tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te polisin bugün Stockholm'de bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakma başvurusuna izin vermesine tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsveç makamlarının Kurban Bayramı günü bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetliyoruz. İsveç Yüksek Mahkemesi'nin nefret suçlarını himaye eden tutumunu şiddetle kınıyoruz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılmış her saygısızlık insanlık suçudur. Bu lanetli eylemlere karşı siyasi ve hukuki her zeminde en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Huzeyfe Tarık Yaman

 

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