AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İtalya Başbakanı Draghi'nin sözlerine tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Çelik, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Demokratik, vicdani ve ahlaki her sınavda eksi not alanların ortak özelliği Cumhurbaşkanımıza diktatör demek. Siyasi beceriksizliklerini ve ahlaki ikiyüzlülüklerini böyle örtmeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımıza utanmadan ‘diktatör' diyorlar. Sonra da ‘ama göçmenler konusunda Erdoğan'la işbirliği yapmalıyız' diye ekliyorlar. İkiyüzlülüğün zirvesi budur. Göçmenlere diktatörce ve ahlaksızca davrananlar, hala demokrasi dersi vereceğini zannediyor. Avrupa'nın faşistlerine selam duranlar hala demokrasi adına herkesi yargılayacaklarını zannediyorlar. Demokrasinizi önce Akdeniz'in sularından çıkarın, sonra konuşun.”

İlker Turak