AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kanada'da yapılan saldırı ile ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Çelik:"Bu İslam düşmanı saldırıları münferit eylemler olarak görmek çok yanıltıcıdır. Bazı siyasilerin ve medyanın İslam düşmanı dil kullanması nefret suçlarını teşvik ediyor."

"Mesele sadece basit bir suç eylemi değildir. Arkasında İslam düşmanlığının teşvik edilmesiyle kirletilmiş bir atmosfer var. Nefret suçlarına prim veren siyaset ve medya dili bundan sorumludur."