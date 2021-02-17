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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçcaroğlu'na tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçcaroğlu'na tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçcaroğlu'na tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten “13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan’dır” diyen Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarında "Kılıçdaroğlu'nun “13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır” diyerek Türkiye Cumhurbaşkanı'nı itham etmesi, Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan bir provokasyondur." ifadelerine yer verdi.

Çelik sonraki açıklamalarında "Teröre karşı söylenmesi gereken sözün, Türkiye Cumhurbaşkanı'na söylenmesi, terörün siyasi propagandasından başka birşey değildir. PKK terör örgütüne söylemesi gereken sözün Türkiye Cumhurbaşkanı'na söylenmesi sadece terörün sözcülerinden duyduğumuz karanlık bir yaklaşımdır." dedi.

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