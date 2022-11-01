AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na uyuşturucu tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Çelik, ”Milletvekillerimizle yaptığımız toplantının son halkası eksik kalmıştı. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın genel başkanımızın başkanlığında milletvekillerimizle bu toplantıyı da gerçekleştirdik böylece toplantı serimizi tamamlanmış olduk. Bütün bu süreç içerisinde milletvekillerimizin bölgeleri ile ilgili konuları ele aldık, çeşitli siyasi iç ve dış siyasetle ilgili değerlendirmelerini ele aldık. Milletvekillerimizle hem sahada yaptıkları çalışmalar hakkında yaptıkları tespitlerle ilgili bilgi verdiler hem de önümüzdeki dönemde 2023 yılı seçim yılı seçimlere dönük olarak yapılacak çalışmaları ayrıntılı bir biçimde değerlendirilmiş olduk” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlere kadar kesintisiz çalışın talimatı verdiğini açıklayan Çelik, ”Bazı çözülmesi gereken konularla ilgili bu toplantılarda hızlı karar alınması imkanı ortaya çıkıyor. Bu çerçevede çeşitli talimatlar verilerek bu değerlendirmeler yapıldı. Cumhurbaşkanımızın artık seçime kadar kesintisiz bir çalışma takvimi talimatı var. Zaten teşkilatlarımız sahada ama bundan sonra da yoğun bir şekilde sahada yapılması gerekenle ilgili Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık, arkadaşlarınızı kendi tespitlerini değerlendirmelerini ortaya koydular. Bu toplantı ile birlikte milletvekillerimizle yaptığımız toplantı halkası tamamlanmış oldu. bütün milletvekillerinin değerlendirmelerin aldığı yapıldığı görüşlerini alındığı tablo ortaya çıkmış oldu” diye konuştu.

Dün yapılan görev değişikliği ile ilgili konuşan Çelik, ”Mahir Ünal'a şimdiye kadar yapmış olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür ediyoruz. Özlem Zengin arkadaşımız aday gösterildi, grup başkanvekili seçimimiz çarşamba günü grup toplantısından sonra gerçekleşecek” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddialarına sert tepki gösteren Çelik, ”Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de cari açığını kapatılması için uyuşturucu ticaretine göz yumulduğu ya da yapıldığı gibisinden belki de Türk siyasi hayatının en vahim ve en utanç verici açıklamalarından birine imza attığını görüyoruz. Burada bir diğer boyutu da şu; demokrasilerde Ana muhalefet partisi son derece kritik bir organdır ve demokrasi açısından da vazgeçilmez bir işlev ifade eder. Sayın Kılıçdaroğlu'nun böylesine bir organın işlevini yerlerde sürünecek hale getirmesini maalesef üzülerek izliyoruz.Polis Teşkilatımıza ve Jandarma teşkilatımıza dönük olarak bu onurlu teşkilatlarımızın uyuşturucu ticareti yaptığından ya da buna göz yumduğundan bahsetmek başlı başına utanç verici bir iftiradır.

Bunu söyleyen kişinin alnına bu iftira ömrü boyunca yapışacaktır. Son derece ayıptır, yakışıksızdır, provokatiftir. Doğrusunu söylemek gerekirse biz uyuşturucu ve diğer suçlarla mücadele edildiğinde hedef alınan örgütlerden duyduğumuz sözlerin Ana muhalefet partisi liderinden ortaya çıkmasını ibretle izliyoruz, bu son derece yakışıksız olmuştur. Kılıçdaroğlu'nun polis ve jandarma teşkilatımızdan açık bir şekilde özür dilemesi gerekiyor. Üst üste gelen provokasyonlar, sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu provokasyon, polisler ve jandarmaya dönük yaptığı bu provokasyon yakın zamanda birkaç gün önce Türk silahlı kuvvetlerine dönük olarak kimyasal silah kullanıyor diye atılan iftira halkasının yeni bir utanç verici devamıdır.

Bir siyasi partinin içinde Türk silahlı kuvvetlerine dönük olarak kimyasal silah kullanıyor diyen milletvekili olacak buna yönelik bir tutum alınmayacak, sadece burada açıklamada şu söylendi; kendi partilerine yapılan açıklamada bunu kınamadılar, lanetlemediler. Sadece böyle konular ulu orta konuşulmaz diyerekten konuşmanın içeriğine değil konuşmanın bağlamına yönelik olarak itiraz ettiler.Türkiye siyasi tarihinde pek çok yanlış söz söylenmiştir, fakat bu derece utanç verici bir şekilde Türkiye'nin güvenlik kurumlarını hedef alan üstelik Türkiye'nin güvenlik kurumlarını bazı terör örgütlerinin provokatif iddialarını aynen dilendirerek hedef alan, utanç verici sözler siyasi hayatta bir siyasi Parti genel başkanının ağzından bu derece yoğunlukta duyulmamıştır.

Bu son derece yanlıştır, sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözün nereye gittiğine dikkat etmesi gerekir. Türk silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığını iddia ettiler, aynı zamanda CHP milletvekilleri mahkeme bastılar, milletvekili sıfatı taşıyan kişiler bizzat eşkıyalık yapıyorlar. Bunun meclis basmaktan ne farkı var. Şimdi de tutmuş polis teşkilatını ve jandarma teşkilatına uyuşturucu satmaktan, uyuşturucu kaçırmaktan bahseden utanç verici bir iddiayla yüzünü çeviriyor” açıklamasında bulundu.

Çelik, Başörtüsü anayasa değişikliği Partilerle görüşme olacak mı sorusuna şu cevabı verdi;

“Cumhur ittifakı olarak ortak bir çalışma yürütüyoruz. Adalet Bakanı'mız Bekir Bozdağ Bey, MHP'den bu çalışmayı yürüten Fethi Yıldız'la bir araya gelecekler, yarın takvim netleşecek Bazı siyasi partilere ziyaretler olacak bu ziyaretler çerçevesinde istişare edilecek onların da görüşleri alınacak. Cumhur ittifakı olarak bir araya gelindiğinde bunun kararı netleşmiş olacak.”

Çelik, başörtüsü ile ilgili düzenlemede referandumun gündeme gelip gelmeyeceği ile ilgili soruya şu cevabı verdi;

“Temel hak ve hürriyetlerle ilgili düzenleme yapıyoruz. Bir de aile kurumunu güçlendirilmesi korunması milletin temeli olan bir müessesesini değerlerinin refahının korunması ile ilgili bir düzenleme önerisi getiriyoruz. Zaten bunun referanduma gitmesi halinde çok ezici bir çoğunlukla geçebilecek bir düzenleme. Netice itibariyle bunun meclisten geçmesini arzu ediyoruz, Ama onun dışında bir seçenek ortaya çıkarsa da bunu referanduma götürülmesinden, millete sunulmasından herhangi bir çekince bir söz konusu olmaz.”

Tahıl koridoru için güçlü bir çalışma olduğunu söyleyen Çelik, ”Arkadaşlarımızın içeride bulunma sebebi bu toplantı ile ilgili çeşitli milletvekillerimizin çeşitli sektörlerle ve ilerle ilgili gündeme getirdiği konular var. Onlarla ilgili anlık bir takım çözümler üretmek üzere bakın arkadaşlarımız toplantıda. Fakat bu toplantı spesifik olarak tahıl koridoru meselesi ile ilgili bir gündem yok. Tahıl kurudur anlaşmasına cumhurbaşkanımız büyük bir diplomatik emek sarf etti bundan. Bundan bütün Dünya, özellikle fakir halklar büyük yarar gördü. Bunun askıya alınmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Müşterek hareket merkezi hala Rus yetkililer bulunuyor. Hem cumhurbaşkanımız hem bakanlar düzeyinde anlaşmanın yeniden işlerlik kazanması için her türlü çaba sarf edilecek. Şu anda gelinen noktanın geçici olmasının temenni ediyoruz, bununla ilgili güçlü bir çalışma var” dedi.

Hülya Keklik



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