AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mehmet Şimşek açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilgili görüştüğünü belirterek, “Mehmet Bey'in AK Parti Genel Merkezi'ne gelmesi olağanüstü bir gündem değil. Kendisi değerli bir arkadaşımız. Geçmişte beraber hükümetlerimizde görevler yaptık. Halen de kendisi aktif siyasetten ayrıldıktan sonra da çok sık görüştüğümüz, çok değerli bir kardeşimizdir. Kendisi birikimi olan, vizyonu olan bir arkadaşımız. Bugün buraya gelmesi olağanüstü bir gündem değil. Gayet normal. Mehmet Bey Cumhurbaşkanımızla görüştü. Mehmet Şimşek aktif siyaseti düşünmüyor. Kendisi aktif siyasetten ayrılırken kararının bu olduğunu ifade etmişti. Cumhurbaşkanımızın hükümet ya da parti politikalarımıza dönük olarak herhangi bir şekilde beyan ettiği her konuda yardıma hazır olduğunu, her türlü katkıyı vereceğini bir kere daha ifade etti. Mehmet siyaseti düşünseydi kendisine tüm parti mekanizmalarımız açıktır. Cumhurbaşkanı yardımcılığı ya da bakanlık teklif edildiğine dair somut bir konu yok“ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugünkü görüşmesine ilişkin soru üzerine Çelik şunları söyledi:

“Sürpriz görüşme yok. Olağan bir görüşme. Daha da sık görüşecekler. Seçim sürecinde istişare edilmesi gereken pek çok konu oluyor. Cumhur İttifakı içerisinde bu tür değerlendirmeler oluyor.“



Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmamasına ilişkin soru üzerine Çelik, “Daha öncesinde olumlu bir atmosferde ilerlediğini söylemiştim ama daha sonra çeşitli sebeplerle böyle bir karar aldı. Bugün de genel başkanlarının aday olduğunu açıklayınca süreç kapanmış oldu. Onun dışında Cumhurbaşkanımıza destek veren tüm siyasi partilerle görüşmeler sürüyor. Bir değerlendirme yapmak gerekir. İttifak yapmak, koalisyon yapmak değildir. İttifak demek partilerin kendi kurumsal yapılarını lav etmesi ve tek bir parti haline gelmesi demek değildir. Herkesi bağlayacak olan nedir; bir ittifak bildirisi yayınlayacağız. Cumhur İttifakı'nın ilkeleri, prensipleri bunlardır. Biz bu ilkeler çerçevesinde seçime gidiyoruz. Partileri bu bağlayacak” ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi'nin vekil sayısında anlaşamadığı iddiasına ilişkin de Çelik, “Bunlar özel görüşmeler olduğu için bizde kalsın. İki tarafta belli centilmenlik çerçevesinde konuşuyor. Bunlar olabilir. Biz bunlara rağmen bütün siyasi partilere gönül vermiş vatandaşlarımızın oylarına talibiz” dedi.

Mehmet Kalay



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