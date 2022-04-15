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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mescid-i Aksa çağrısı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mescid-i Aksa çağrısı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mescid-i Aksa çağrısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mescid-i Aksa’nın statüsüne ve maneviyatına dönük saldırılar ve tehditler hiçbir şekilde kabul edilemez. Uluslararası toplumu Mescid-i Aksa konusunda sorumluluğunu yerine getirmeye çağrıyoruz” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal mesya hesabından Mescid-i Aksa'daki saldırılara yönelil sosyal mesya hesabından paylaşım yaptı.

Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İsrail güvenlik güçlerinin bu sabah Mescid-i Aksa'da Müslümanlara müdahalesi kabul edilemez. Biri çocuk yedi Filistinlinin ölmesine yol açan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz.

Mescid-i Aksa'nın statüsüne ve maneviyatına dönük saldırılar ve tehditler hiçbir şekilde kabul edilemez. Uluslararası toplumu Mescidi Aksa konusunda sorumluluğunu yerine getirmeye çağrıyoruz.

Hadiselerde hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı gibi kalıcı barış ve istikrarı desteklemeye devam edeceğiz.
İki devletli çözümü, barış ve istikrarı tehdit eden her türlü şiddete karşıyız.”

 

Hülya Keklik
 

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