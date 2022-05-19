AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar!

ÖMER ÇELİK'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Yarın bir gün bir NATO üyesi ülke, Finlandiya ve İsveç'in yaptığı gibi NATO üyesi olan Türkiye'yi tehdit eden bu davranışlara devam ederse o zaman NATO içerisinde hiçbir karar alınmaz.

Avrupa Polis Teşkilatı'nın raporları da açık ve net bir şekilde gösteriyor ki İsveç'in Suriye'nin Haseki kentinde PKK/YPG irtibat ofisi aracılığıyla örgütün altyapı çalışmalarına destek verdiği net bir şekilde anlaşılıyor.

(Finlandiya ve İsveç) Hala diyorlar ki, 'Biz açık olarak bizden ne istendiğini anlamıyoruz.' Açık olarak istenen şu: İnsanlığa karşı suç işleyen bu terör örgütlerine desteği kesmenizi istiyoruz. Bu kadar net.

Yeni bir eser siyaseti söz konusu. Bu da Atatürk Havalimanı'nın oraya yapılacak millet bahçesi. Kılıçdaroğlu daha önce ‘Bu benim projemdi. Telefonlarımı dinleyerek fikri çalmışlar' diyordu. Şimdi seferberlik halinde buna karşı çıkıyor. Böylesine çelişkili, böylesine çevre bilincinden kopuk, böylesine tutarsız bir yaklaşım olabilir mi?

Yeni bir eser siyaseti söz konusu. Bu da Atatürk Havalimanı'nın oraya yapılacak millet bahçesi. Kılıçdaroğlu daha önce ‘Bu benim projemdi. Telefonlarımı dinleyerek fikri çalmışlar' diyordu. Şimdi seferberlik halinde buna karşı çıkıyor. Böylesine çelişkili, böylesine çevre bilincinden kopuk, böylesine tutarsız bir yaklaşım olabilir mi?











