AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Pavlopulos'a tepki

"Batı Trakya'da Müslüman Türk azınlık tarihi bir gerçektir. Kimse bu gerçeği değiştiremez. Müslüman Türk azınlığa, Müslüman Yunan azınlık denmesi ırkçı bir yaklaşımdır."

"Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın demokratik değerlere saygılı davranarak Müslüman Türk azınlığa doğru şekilde hitap etmesi gerekir. AB üyesi bir ülkede siyasilerin Müslüman Türklerin kimliğine karşı sistematik saldırılar içinde olması kabul edilemez."

"Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un, Batı Trakya'yı ziyaretinde Müslüman Türk azınlığa 'Müslüman Yunan Azınlık' demesi son derece yanlıştır. Müslüman Türk azınlığın kimliğini inkar etmek kınanacak bir davranıştır."

