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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert PKK açıklamaları

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert PKK açıklamaları
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert PKK açıklamaları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK'nın Diyarbakır'da yaptığı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik:"Yakın coğrafyamızda mazlum halkların kanına giren her kirli projenin, her işin içinde PKK. Terör tarihinin gördüğü en insanlık dışı örgütlerin başında geliyor. Türkiye'nin bu terör örgütüne karşı verdiği mücadele sonuna kadar haklı bir mücadeledir."

"Türkiye'nin PKK'ya karşı mücadelesi, insanlık dışı bir terör örgütüne karşı insani değerleri koruma mücadelesidir. Türkiye, PKK ile mücadele ederek bölgemizdeki insanlık dışı tüm kirli projelerle de mücadele yürütmektedir."

"PKK'ya karşı mücadele ederken sadece tek bir terör örgütüyle değil, aynı zamanda çok boyutlu kirli ittifaklarla da mücadele ediyoruz. Mücadelemiz ülkemizin hukukunu ve vatandaşlarımızı koruma mücadelesi olduğu gibi, yakın coğrafyamıza çirkin projeleri dayatanlarla da mücadeledir."

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