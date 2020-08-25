AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Devletimiz sizin için burada'

Pazar günü Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi kırsalında başlayan ve 3 gündür süren orman yangını kontrol altına alındı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, yangın bölgesine gelerek bilgi alıp orman personellerine telsiz aracılığı ile ‘geçmiş olsun ve hayırlı görevler' temennisinde bulundu.

Burada muhtarlarla görüşen Çelik, “Devletimiz sizin için burada, Cumhurbaşkanımız Kozan'da tüm yaralar sarılacak dedi. Kısa sürede ağaçlandırma yapılacak. Bakanlıklar tamamen sizin için çalışıyor. Bugün hasar tespit çalışmaları başladı. Tüm eksiklikler giderilecek. Şu anda elektrik risk olduğu için veremiyoruz. Ödenekler yarından itibaren vatandaşlara verilecek” dedi.

Arazöz devrildi, 3 işçi yaralandı

Öte yandan, yangın bölgesinde çalışma yapan arazözlerden birinin devrildiği ve 3 işçinin yaralandığı öğrenildi.

Beril Solmuşgül