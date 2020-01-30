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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Faşist Yunan milletvekili sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Faşist Yunan milletvekili sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Faşist Yunan milletvekili sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “AP’de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu” dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Loannis Lagos'a sert tepki gösterdi. Çelik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu.

Şanlı bayrağımızın temsil ettiği şerefi anlaması mümkün olmayan ırkçı ve zehirli kafalar yaptıkları saygısızlıkla bayrağımıza zarar veremezler. Avrupa Parlamentosu'nun bu ırkçı ve faşistlerin İslam düşmanı ve Türkiye düşmanı siyasetlerinin gösteri merkezi olması ayrıca vahimdir. AP demokrasiyi geliştirmek yerine ırkçılara teslim olursa Avrupa değerlerini yok etmek isteyenlerin adresi haline gelir” ifadelerine yer verdi.

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