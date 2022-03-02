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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “İşgale kültür düşmanlığı ile cevap verilmez”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “İşgale kültür düşmanlığı ile cevap verilmez”
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “İşgale kültür düşmanlığı ile cevap verilmez”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “İşgale kültür düşmanlığı ile cevap verilmez” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Münih Filarmoni Orkestrası'nın Rus Şef Valery Gergiev'i uzaklaştırması, bir İtalyan Üniversitesi'nin Dostoyevski dersini kaldırması kendi kendini cezalandıran adımlardır. İşgale kültür düşmanlığı ile cevap verilmez. Toplumlar arası barış köprüleri kuran kültür ve sanatı yüceltmek temel prensibimiz olmalıdır. Siyasi mücadeleyi sanata düşmanlık olarak ele almaktan uzak durulmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Hidayet Türkyılmaz

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