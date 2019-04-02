AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Sonuçlara itiraz edilmesi doğaldır'

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

'' \%85 oranında bir katılım vardır. Bu çıkan tablo demokrasimize ne kadar sahip çıktığımızı göstermektedir. Bu demokrasiyi gerçekleştirmek için çok şehit vermiş, darbe dönemlerinde cefakarlık çekmiş, şehitler vermiş bir milletiz.

Ülkemizin yönetimin sandık yoluyla seçilmesinin ne kadar önemli olduğunu her zaman görüyoruz. Bugün de bir kez daha önemini görmüş olduk.

Türkiye sağlıklı seçimler yapan bir ülkedir.

Vatandaşımız ne diyorsa, milletimiz ne diyorsa başımızın üstüne yeri vardır.

Bu ortaya çıkan tablo demokrasinin bir parçasıdır. İtiraz yolu, seçim süresinin doğal bir yoludur.

Seçim sürecinde hatalar, kaydırmalar olabiliyor. Ankara ve İstanbul'a baktığımızda uyumsuzluk bizim açımızdan net bir şekilde görülüyor. Tutanaklar ve ölçümler göz önüne alınınca itiraz yolu doğal bir hal alıyor.

Sandığa atılmış her oyun yerini bulması önemlidir. Oy siyasal namustur.

Derdimiz hiçbir oyun feda olmuş olmamasıdır. Meşru bir süreç gidiyor. Sürece herkes saygı duymalıdır. Yüksek Seçim Kurulu, deneyimiyle, kapasitesiyle hukuk içerisinde süreci işletecektir. Sonuç ne olursa olsun, milletimizin talimatıdır, deyip başımızın üstünde bir emanet gibi taşıyacağız ve saygı duyacağız

Oy veren her vatandaşımızın hakkını savunmak bizim kutsal bir vazifemizdir. Siyasetimizin kutsalıdır.

Cumhurbaşkanımız, yaptığı balkon konuşmasında AK Parti siyasetini bir kez daha vurgulamıştır. Milli iradenin üstünde güç yoktur. Milli iradenin üstünde bir güç tanımıyoruz.

Bir takım rakamların yazılmaması, bir takım tutanakların yanlış yapılması sonucunda bu süreci takip etmemiz gayet doğaldır.

Öyle yorumlar yapılıyor ki sanki bu süreci bir tek biz yürüyoruz. Bu süreci YSK da yürüyor. Diğer partiler de AK Parti'de bu süreci yürütmektedir.

AK Parti'nin yetkili isimlerinin yapacağı açıklamalar bağlayıcıdır. Spekülatif haberlere itibar edilmeme

Vatandaşın vereceği kararı hepimiz göreceğiz. Sonuç ne olursa olsun bu sürece muhakkak saygı duyacağız.

Kaybeden tek bir vatandaşımız yoktur. Her seçim sonunda bütün vatandaşlarımız kazanmaktadır.

