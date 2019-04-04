AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:' Sürecin patronu YSK'dır'

Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle;

Bütün seçim süreçlerinin patronu YSK'dır.

Dünyada hiçbir yerde bizim dışarıdan gelen gözlemcilere gösterdiğimiz kolaylığı göremezsiniz. Sizlere sağladığımız bilgi verme mekanizmaları hiçbir yerde bu kadar güçlü ortaya konmuyor.

Demokratik devletlerde seçim süreçlerinin yöneticisi hukuk kurallarıdır. İstanbul'daki itiraz süreçlerinde binde iki oranında farkı unutmamak gerekir.

Dünyada hiçbir yerde bizim dışarıdan gelen gözlemcilere gösterdiğimiz kolaylığı göremezsiniz. Sizlere sağladığımız bilgi verme mekanizmaları hiçbir yerde bu kadar güçlü ortaya konmuyor.

Hiçbir yabancı devlet Türkiye'deki seçim sürecinin meşruiyetinin kaynağı değildir.

YSK, dünyadaki pek çok demokratik ülkeye model olabilecek mekanizmalara sahiptir.

Gururlu bir demokrasimiz var ve saygı bekliyoruz.

AK Parti Sözcüsü Çelik, seçimler için Türkiye'ye gelen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi temsilcilerine seslenerek, "Sizlere sağladığımız erişim hakkı, bilgi verme mekanizmaları dünyanın hiçbir yerinde bu kadar aktif ve bu kadar güçlü bir şekilde ortaya konulmuş değildir." dedi.

Getirilen iddialar ve yurtdışından ve Türkiye'nin içinden yapılan açıklamalara ilişkin değerlendirmelerimizi paylaşıyoruz.

ABD'DEN YAPILAN AÇIKLAMAYA SERT TEPKİ

ABD Dışişleri Sözcüsü'nün Türkiye'deki seçim süreciyle ilgili yaptığı açıklama kınanacak bir açıklamadır.

Başkan Trump'ın seçildiği seçim süreci halen "Rusya'nın müdahalesi var mı yok mu?" gibi halen sıcak gündem olan yargı süreçlerinin parçasıdır. Bir başka ülkenin adli süreçlerle ilgili yargıda bulunurken hukuk mevzuatını göz önünde tutması, kendi ülkelerinde gerçekleşen hususlarla değerlendirmelerinde fayda vardır.

Hiçbir yabancı devletin herhangi bir organı ya da açıklaması, Türkiye'deki seçim sürecinin sonuçlarının meşruiyetinin kaynağı değildir.