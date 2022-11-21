AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Terör siyaseti yapanlara karşı siyasi mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini açıklayan Çelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Terör örgütüne destek veren kesimler, terörle mücadele operasyonlarımızın durmasını istiyorlar. Bunlar egemenliğimizi terör örgütlerine ve onların arkasındaki yabancı odaklara devretmek isteyenlerdir. Egemenliğimizi koruyacağız, terörle mücadeleye tavizsiz devam edeceğiz. Bu şebekeler, Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarına ‘savaş politikası' diyor. Terörle mücadelemize savaş politikası diyenler ‘terör siyaseti'nin üyesi olarak konuşuyorlar. Bu zihniyet, Türkiye Cumhuriyeti ile terör örgütünü eşit göstermeye çalışan sapkın bir zihniyettir. Terör insanlığın düşmanıdır. Terörle mücadeleyi engellemeye çalışmak, hukuk devletini ve demokrasiyi yok etmeye çalışmaktır. Terörün her türlüsüne karşı en güçlü mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Terör siyaseti yapanlara karşı siyasi mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Ömer Faruk Karataş

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