AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çok önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'deki güvenli bölge mutabakatları ile ilgili açıklamalar yaptı. İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları...
-Türkiye-Suriye sınırında 30 kilometrelik alanda artık terör unsurları bulunmayacak. Türkiye'nin diplomatik zafer tüm dünya tarafından kabul edildi. Kaybeden terör örgütüdür.
-CHP Genel Başkanı yaptığı Grup Toplantısı'nda siyasi bir sabotaj gerçekleştirmiştir.
-CHP Genel Başkanı bu başarılı süreçte Türkiye'nin yanında yer almamıştır"
- Avrupa Birliğinin sınırları Türkiye tarafından korunmaktadır"