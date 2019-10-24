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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çok önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çok önemli açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çok önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatların ardından önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'deki güvenli bölge mutabakatları ile ilgili açıklamalar yaptı. İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları...

-Türkiye-Suriye sınırında 30 kilometrelik alanda artık terör unsurları bulunmayacak. Türkiye'nin diplomatik zafer tüm dünya tarafından kabul edildi. Kaybeden terör örgütüdür.

-CHP Genel Başkanı yaptığı Grup Toplantısı'nda siyasi bir sabotaj gerçekleştirmiştir.

-CHP Genel Başkanı bu başarılı süreçte Türkiye'nin yanında yer almamıştır"

- Avrupa Birliğinin sınırları Türkiye tarafından korunmaktadır"

 

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