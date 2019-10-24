AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çok önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'deki güvenli bölge mutabakatları ile ilgili açıklamalar yaptı. İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları...

-Türkiye-Suriye sınırında 30 kilometrelik alanda artık terör unsurları bulunmayacak. Türkiye'nin diplomatik zafer tüm dünya tarafından kabul edildi. Kaybeden terör örgütüdür.

-CHP Genel Başkanı yaptığı Grup Toplantısı'nda siyasi bir sabotaj gerçekleştirmiştir.

-CHP Genel Başkanı bu başarılı süreçte Türkiye'nin yanında yer almamıştır"

- Avrupa Birliğinin sınırları Türkiye tarafından korunmaktadır"