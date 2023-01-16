AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten EYT açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Kurulu Yönetme (MYK) toplantısı devam ederken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çelik, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin ne zaman Meclise sunulacağı ve muhalefetin, "EYT'yi bilerek geciktiriyorlar, seçimi bekliyorlar" şeklindeki eleştirilerine yönelik soru üzerine, “EYT konusuyla önemli olan siyasi iradenin ortaya çıkmasıydı. Meclis'in kendi çalışma takviminde en hızlı şekilde sonuç alınacak. Bakanımız açıklama yapmıştı, Şubat veya en geç Mart'ta olacak. Kendi takvimi içerisinde yürüyor. İrade ortaya çıkmıştır. Bakanımız da gerekli açıklamayı yaptı. Bu çerçevede herkes müsterih oldu. Şubat en geç Mart ayı içinde sonuçlanacaktır” diye konuştu.

Sözcü Çelik, seçim takvimiyle ilgili soruya şu şekilde cevap verdi:

“Bir şifre verdim, 'Biraz geriye çekebiliriz ama bu çok geriye çekme, yani erken seçim anlamına gelmeyecek' dedim. Dolayısıyla şimdi birkaç tarih konuşuluyor zaten, kamuoyu da takip ediyor. Bu çerçevede seçim tarihini somutlaştırdığımız zaman sizinle paylaşırım ama dediğim gibi çok kısa bir süreli olarak bir güncelleme söz konusu olacak" dedi.

‘Siyasette alkış tartışması' üzerine sorulan soruya Sözcü Çelik, “Yüce Meclis zaten tartışma yeridir ama çıkıp da Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesine 'Orta Doğu'da bol apoletli generaller gibi' derseniz bu siyasi bir eleştiri değildir, bu hakarettir ve biz de bu hakareti size yaptırmayız. Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri kaç ülkede barışı koruma misyonuyla bulunuyor? Ne kadar çok operasyon gerçekleştiriyor? Şimdi bunun karşısına çıkıp da bunu yöneten ve askeri nitelikleri dünya tarafından da takdir edilen komuta kademesine siz 'Orta Doğu'nun bol apoletli generalleri gibi' derseniz, ben de onlara Orta Doğu'nun bol apoletli generalleri gibi bir zihniyet arıyorsanız kendi siyasi mantalitenize bakın, kendi siyasi idrakinizle yüzleşin derim. Biz bunun ayırt edilmesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Mehmet Kalay - İbrahim Çakmak



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.