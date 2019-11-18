AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten EYT açıklaması!

Çelik'in açıklamalarından önemli başlıklar;

EYT AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanımız uzun zamandır Türkiye'nin yönetiminde birinci derecede söz sahibi. Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır. Ülkeye bir maliyeti vardır. Bu maliyet altından kalkılacak bir maliyet değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Bazı partiler açıklama yapıyor. Onlar bu sorumluluğun altında değildir. Eğer çözülebilecek mesele varsa çözülmektedir. Talep edildiği gibi çözülmeyecek mesele sözkonusuysa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadroları dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Son derece dürüst bir şekilde Türkiye'nin gerçekleri paylaşılmıştır.

KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Dün Yıldız Kenter'i kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz. Toplumunuzun kaliteli sanatla buluşması noktasında adres olmada değer teşkil etmiştir. Milletimizin ve sanat camiamızın başı sağolsun.

Bir okulda otizmli çocukların dışlanması şeklinde bir durumla karşı karşıya kalmıştık. Bazı velilerin yanlış bilgilendirme ve olaya duyarsız yaklaşımları sebebiyle eylemler görmüştüm. Bu soruşturuldu. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız ve incinen ailelere hassasiyete yaklaşıldı. Buradaki incitici eylemlerin ortaya çıkmasında sorumlu olanların araştırılması için Milli Eğitim Bakanımız hassasiyet gösterdi. Netice itibarıyla okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı.

KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz