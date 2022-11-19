İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin açıklama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin, "Türkiye güven ülkesidir, zarar vermeye çalışan terör örgütleri bunun bedelini ödeyecektir” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin açıklama - Tıkla İzle

 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstiklal Caddesi'nde hain saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Türkiye'nin güven ülkesi olduğunu söyleyerek “Birlik ve beraberlik duygusuyla mücadelemizi sürdüreceğiz. Güvenlik güçlerimiz ilk andan itibaren çok hızlı bir çalışma yaparak faili ve bağlantılarını tespit edip hepsinin yakalanmasını sağladılar. Buralardayız, arkadaşlarımız burada. Burası Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi gayet güvenli bir yerdir. Türkiye bir güven ülkesidir. Buna zarar vermeye çalışan Türkiye'ye göz diken tüm terör örgütleri bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir. İlk günden itibaren birlik beraberlik duygusunu ortaya koyan bu caddenin sakinleri olmak üzere bütün Türkiye'deki vatandaşlara şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Şeker - Yunus Emre Ayaz
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.