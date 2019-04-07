AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu ve CHP'ye sert sözler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

''Terörü devlet politikası haline getirmiş Netanyahu'ya karşı Birleşmiş Milletler napıyor?

Buradan bir kez daha kınıyoruz, bütün dünya hukuka saygılı, insan haklarına saygılı herkesi kınamaya davet ediyoruz.

Dünyanın Netanyahu'ya fiili bir harekete geçmesinin zamanı gelmiştir.

Heba olan binlerce oyun kayıtlara geçmesiyle bu süreç anlamlamıştır

Bu demoktasiyi ayakta tutmaya çalışan, \%85 le sandığa gitmiş vatandaşlarımızın çabalarının gözetildiği bir süreçtir.

Amacımız vatandaş iradesinin tecelli etmesidir.

İtiraz sürecinde demokratik meşrutiyette sıkıntı yoktur, sayısal meşrutiyetin yer bulması için için oylar sayılmaktadır.

Cumhurbaşkanımızı bu sürece katkıda bulunmaya çağırmak hukuksal sürece son derece aykırıdır. Yasal süreç dursun gibi davranış içerisine girmek, kafa karışıklılığının yansımasıdır.

Bu sürecin patronu ysk'dır''

Detaylar birazdan...