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AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik seçim sonuçlarına yapılan itirazları değerlendirdi. Çelik, oy sayımları ile ilgili 'Fark giderek azalıyor' dedi.

Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle;

"İki aşamaya ayırabileceğimiz üzerinde durmamız gereken durumlar oluyor. Birincisi yeterince bilgi sahibi olmamaktan kaynaklanan yorumlar, bir diğeri ise bizim yakinen tanıdığımız kara propaganda merkezlerinin ürettiği propagandalar.

Bizim görevimiz doğru bilginin verilmesi. Gerçek gazeteciler bunu doğru şekilde değerlendirecektir. Kara propaganda merkezlerine karşı yapabileceğimiz bir şey yok. Batı demokrasilerini de takip ediyoruz. Onun dışındaki yerlerdeki seçimleri de takip ediyoruz." 

'FARK GİDEREK AZALIYOR'

Ömer Çelik, oy sayımları ile ilgili 'Fark giderek azalıyor' dedi. 

SEÇİME YÜZDE 85 KATILIM ÖNEMLİ

Son zamanlarda görüyorsunuz mesela Fransa'daki seçimlerde geleneksel siyasi hareketlerin dışlanıp, yepyeni siyasi hareketlere doğru seçmenin kayması şeklinde kayma söz konusu. Türkiye açısından yüzde 85'lik katılım oranıyla seçimin gerçekleşmesi önemli.

YSK DÜNYAYA ÖRNEK GÖSTERİLEBİLECEK BİR KURUM

Yabancı gözlemciler kendi görev sahalarını Avrupa içinde tutarlı şekilde değerlendirirken, Avrupa dışına çıkınca görev tanımlarının dışına çıkıyorlar. Bir takım spekülatif, bazı partilerden duydukları yorumları resmi görüş gibi aktarabiliyorlar. Durduk yere YSK'nın görevini tam olarak yapması sağlanmalıdır gibisinden açıklama yapıldı. Aslında dünyadaki seçimleri yöneten kurumları incelediğimizde, örnek olarak gösterebileceğimiz bir kurum. 

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