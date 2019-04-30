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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Hiçbir devlet, başka bir devlete atama yoluyla devlet başkanı seçemez'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. 

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

- Venezuela'da bir darbe girişimi başladı ve olaylar sürüyor. Muhalif lider sokağa çıkın çağrısı yaptı. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla Maduro'nun ve anayasanın etrafında kenetlenmiş gözüküyor askeri kuvvetler.

- ABD'nin devlet başkanı atama girişimi yanlıştır.

- Latin Amerika'nın darbelerle mücadele geçmişi var. Muhalif denilenlerin çok iyi dersler çıkarması gerekirdi.

- Bir askeri unsurun milletine yapacağı en büyük ihanet, darbe girişiminde bulunmasıdır

ABD'NİN MÜSLÜMAN KARDEŞLER İLE İLGİLİ KARARI

Bugün son derece vahim gördüğümüz bir açıklama Beyaz Saray'dan yapıldı. Bütün islam dünyasında yapılanması bulunana Müslüman kardeşleri terör örgütü ilan edeceği açıkladı. Eğer demokratik unsurları yasaklıyorsanız terör unsurlarının ortaya çıkmasını sağlıyorsunuz. Müslüman Kardeşler gibi şiddetten uzak bir yapının terör örgütü ilan edilmesi DEAŞ'ın propagandasına verilen en büyük destektir. Müslüman kardeşler gibi bir ana akım grubuyla DEAŞ'ı yan yana getirmek olmaz.

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