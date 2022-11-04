AK Parti, Teşkilat Akademisi'nde 3.dönem başlıyor, ana tema 'Türkiye Yüzyılı'

AK Parti AR-GE ve Eğitim'den sorumlu genel başkan yardımcısı Mustafa Şen eğitim programının hedefine ilişkin, “Türkiye'nin 81 ilinde yaklaşık 93 bin teşkilat mensubunun motivasyonunu, inancını, özgüvenini ve aidiyetini yükselterek önümüzdeki önemli sürece hazırlanmak. Gerçekleştireceğimiz eğitim faaliyetleri çerçevesinde, her ilimizde üç kademe il ve ilçe yönetimlerimizi programa alıyoruz. Teşkilat Akademisi adını verdiğimiz eğitimleri tüm Türkiye'de daha önce 2 kez gerçekleştirdik. Bu 3. dönemi olacak. Eğitimler, alanında uzman ve kamuoyunun da çok iyi tanıdığı isimler tarafından verilecek.

Eğitim içeriğine bağlı olarak, MYK/MKYK üyelerimiz, Bakanlarımız, Bakan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, uzman eğitimciler, akademisyenler ve gazeteciler 4 ana ders başlığında eğitim verecek. AK Parti; yeni yüzyıla, Türkiye Yüzyılı'na hazırlanıyor. Eğitimlerimizin ana konsepti Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Türkiye Yüzyılı üzerine olacak. Tüm partimiz tam odak çalışıyor. Önümüzde çok önemli bir seçim var. Teşkilatlarımızın tüm hazırlığı buna yönelik” dedi.

Teşkilat Akademisi eğitim programı, her ilde dört ders başlığında verilecek, 81 ilde üç haftada tamamlanacak. Dersler Cumartesi-Pazar olarak hafta sonları gerçekleştirilecek.

Hülya Keklik



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