AK Parti, Yeniden Refah Partisi'ni Cumhur İttifakı'na katılmaya davet etti

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından bir açıklama yapan Yıldırım, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin yapılacağını hatırlattı. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimini paylaşacağını aktaran Yıldırım, “Çok verimli, faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Arzu ediyoruz ki bu seçimlerde birlikte yol yürüyelim. Sayın Genel Başkan Fatih Erbakan ve arkadaşları bu konuda kendi bünyelerinde değerlendirmelerini yapacaklar ve ondan sonra kararlarını kamuoyuyla paylaşacaklardır. Bize gösterdikleri bu sıcak ilgi ve ev sahipliği için bir kez daha sayın genel başkana ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Görüşmede seçimlerle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğunu kaydeden Erbakan, “Kendileri Sayın Cumhurbaşkanı'nın selamlarını bizlere ilettiler ve önümüzde yapılacak olan bu seçimlerde, 14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partimizi Cumhur İttifakı'nda görmek istediklerini ifade ettiler. Bizler de yetkili kurullarımız da bu teklifi, bu daveti değerlendireceğiz, istişare edeceğiz. Kendilerine de en kısa zamanda cevap vereceğiz. İnşallah, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı adımlar atmak nasip olur, hayırlı sonuçlara vesile olur. Tekrardan bu nazik ziyaretlerinden dolayı, bu tekliflerinden, davetlerinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Enes Turgut

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