AK Parti Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse kimdir? Celal Köse ne iş yapar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Yozgat Belediye Başkan adayının Celal Köse olduğunu açıkladı. Peki Celal Köse kimdir?

Peki Celal Köse kimdir?

AK Parti Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse oldu.

1972'de Yozgat'ta doğan Celal Köse, ilk ve orta öğrenimini Yozgat'ta tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Köse, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Bölümü'nden yüksek lisans derecesi aldı. Müteahhitlik hizmetleri üzerine aile şirketinde faaliyet gösteren Celal Köse, Refah Partisi Gençlik Kolları'nda başladığı siyasi hayatına AK Parti Kurucu İl Başkan Yardımcısı olarak devam etmiştir. Daha önce AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı, AK Parti İl Başkan Yardımcılığı ve Kurucu Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüten Köse, Yozgat İl başkanlığı görevini yürütmektedir.

Celal Köse, evli ve 2 çocuk babasıdır.