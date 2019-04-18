İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

AK Parti YSK Temsilcisi Özel: “İstanbul için itiraz kabul edilirse seçim tarihi 2 Haziranı geçer”

AK Parti YSK Temsilcisi Özel: “İstanbul için itiraz kabul edilirse seçim tarihi 2 Haziranı geçer”
AK Parti YSK Temsilcisi Özel: “İstanbul için itiraz kabul edilirse seçim tarihi 2 Haziranı geçer”

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi ve Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Recep Özel, İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Özel, "Yoğun bir şekilde beklentimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için olağanüstü itiraz sürecinin başlaması” dedi.

İtirazlarla ilgili son viraja gelindiğini aktaran Özel, “İtirazlar büyük ölçüde bitti. Bazı yerlerden olağanüstü itirazlar gelmeye, il ve ilçe birleştirmeler yeni olanlar süre içerisinde vermişlerse onlar geliyor. Yoğun bir şekilde beklentimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için olağanüstü itiraz sürecinin başlaması” diye konuştu.

“Çok fazla miktarda dilekçe var”

Araştırmanın sağlıklı olması açısından itirazın sonuçlanması için herhangi bir sürenin verilemeyeceğini belirten Özel, ”MHP'nin Maltepe'de bir olağanüstü itirazı var. Birde büyükşehir ile ilgili bir olağanüstü itirazı var. Dosyalar kapsamlı olduğu için, geniş ve ekleri de çok fazla miktarda olduğu, kapsamlı bir dilekçe olduğu için okumak, incelemek ve araştırmak belirli bir süre alacaktır” diye konuştu.

“İstanbul için itiraz kabul edilirse seçim tarihi 2 Haziranı geçer”

İtirazın kabul edilmesi durumunda, karar verilen tarihe göre YSK'nın yeni bir tarih verme yetkisinin olduğunu söyleyen Özel, “Ara seçim, 2 Haziran olarak bir tarih var ama verilecek karar tarihi itibariyle seçimin yetişmemesi ihtimaline binaen YSK her zaman yeni bir tarih verme yetkisine sahiptir. Yeni bir tarihte verilebilir. (Seçim tarihi 2 Haziranı geçer mi ?) Geçer” ifadelerini kullandı.  

Mevlüt Hasgül - Emre Yüzügüldü

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.