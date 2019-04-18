AK Parti YSK Temsilcisi Özel: “İstanbul için itiraz kabul edilirse seçim tarihi 2 Haziranı geçer”

İtirazlarla ilgili son viraja gelindiğini aktaran Özel, “İtirazlar büyük ölçüde bitti. Bazı yerlerden olağanüstü itirazlar gelmeye, il ve ilçe birleştirmeler yeni olanlar süre içerisinde vermişlerse onlar geliyor. Yoğun bir şekilde beklentimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için olağanüstü itiraz sürecinin başlaması” diye konuştu.

“Çok fazla miktarda dilekçe var”

Araştırmanın sağlıklı olması açısından itirazın sonuçlanması için herhangi bir sürenin verilemeyeceğini belirten Özel, ”MHP'nin Maltepe'de bir olağanüstü itirazı var. Birde büyükşehir ile ilgili bir olağanüstü itirazı var. Dosyalar kapsamlı olduğu için, geniş ve ekleri de çok fazla miktarda olduğu, kapsamlı bir dilekçe olduğu için okumak, incelemek ve araştırmak belirli bir süre alacaktır” diye konuştu.

“İstanbul için itiraz kabul edilirse seçim tarihi 2 Haziranı geçer”

İtirazın kabul edilmesi durumunda, karar verilen tarihe göre YSK'nın yeni bir tarih verme yetkisinin olduğunu söyleyen Özel, “Ara seçim, 2 Haziran olarak bir tarih var ama verilecek karar tarihi itibariyle seçimin yetişmemesi ihtimaline binaen YSK her zaman yeni bir tarih verme yetkisine sahiptir. Yeni bir tarihte verilebilir. (Seçim tarihi 2 Haziranı geçer mi ?) Geçer” ifadelerini kullandı.

Mevlüt Hasgül - Emre Yüzügüldü