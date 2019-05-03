AK Parti YSK Temsilcisi Özel: 'Kurul üyelerine verecekleri karardan dolayı tehdidi açık açık suç teşkil ediyor'

Özel, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Özel, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın YSK üyelerine yönelik "Kızılay'a çıkamazlar. Yüzlerine tükürürler" sözlerinin CHP'ye yakışır bir açıklama olduğunu söyledi. Özel, "Dün kurul üyelerine karşı açıkça verecekleri karardan dolayı tehdidi açık açık suç teşkil ediyor. 'Kızılay'a çıkamazsınız, yüzünüze tükürürler' sözlerini kabul etmek hiç mümkün değil.

Bizim Genel Başkanımız hiçbir zaman YSK süreci ile ilgili bir yorum yapmadı, 'Şeriatın kestiği parmak acımaz' diyerek bu seviyede konuşuyoruz. Yargının üzerindeki baskıyı kimin oluşturduğunu, bu tehditlere YSK üyelerinin pabuç bırakmayacağını düşünüyoruz. YSK bir karar verecek, verdiği karara herkes uyacak, sevsek de sevmesek de. Biz uyacağımızı peşin peşin söylüyoruz" diye konuştu.

Olağanüstü itirazın nasıl görüşüleceği sorusu üzerine Özel, "Bir işlem yapmışlar, yanlış. Bu yanlışa kılıf buldurmak için yanlış üstüne yanlış yapıyorlar. İl Seçim Kurulu kamu görevlilerinin değerlendirilmesinde daha şık olurdu.

YSK üyelerini kandırmaya yönelik cevapların verildiğini görüyoruz. Tek tek tespit ettik. Pazartesi günü bir sunum yapılır. Ben de bizim tespitlerimizi söyleyeceğiz. Kurulun ortaklaşa inceleyeceği konular var" ifadelerini kullandı.

Seçim kurullarında usulsüzlük yapıldığına dair suç duyurusunda bulunmalarına ilişkin de Özel, "Biz 'Kaymakamlıktaki listeyi gönderin, resmi kurumlardan alınan listeyi gönderin' demişiz. Hiçbirini göndermemişler. Hatta İlçe Seçim Kurulundan bir tanesi özel bankadan işsiz görevlendirme yapmış, kaymakamlıktan gelmiş gibi yalan beyanda bulunmuş" şeklinde konuştu.

Özel, şöyle devam etti:

"Veriler belli. Biz bütün iddialarımızı, özellikle sandık kurulu başkanlarından şu anda gelen cevaplardan 19 bin 743 kişi vardı. Bunun tamamını ispat etmiş durumdayız. 19 bin 743 kişinin kamu görevlisi olmadığını ispat etmiş durumdayız. Sandıklarda görev yapmış 2 bin 245 kişi kamudan ihraç edilenlerin yakını."

Ahmet Umur Öztürk

