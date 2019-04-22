AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel: 'Bundan sonra kurul üyelerimiz bir ara karar alabilir'

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'ne ilişkin YSK'ya olağan itiraz süreci sona ermişti. AK Parti ve MHP, özellikle İstanbul için olağanüstü itiraz sürecinde dilekçelerini YSK'ya sunmuştu. AK Parti, itiraz dilekçesinde oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğunu, oy kaydırmaları yapıldığını, kayıp oy pusulalarının bulunduğunu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığını, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığını iddia etmişti. AK Parti, İstanbul'da seçimin iptali noktasında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan ihraç edilen seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçeyi de YSK'ya iletmişti. YSK Başkanı Sadi Güven önderliğinde kurul üyeleri toplanarak itirazı bugünkü toplantıda gündeme aldı. AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel'in iddialara ilişkin kurula sunum gerçekleştirdiği toplantı sona erdi. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Büyükçekmece seçimlerinin iptaline ilişkin talebi yarın görüşmeye devam edecek.

AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, kurul çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özel, “Toplantı saat 14.00 itibariyle başladı. Biraz önce bitti. Bu süreç içerisinde bizim olağanüstü itiraz dilekçemiz vardı. Onun arkasından ek dilekçemiz vardı. Bunlar üzerinde bir görüşme bir sürecine başlamış olduk. Bugün bizim ilk defa sunmuş olduğumuz dilekçelerimiz tüm kurul üyelerine okundu daha sonra ben 2,5 saate yakın sunum da bulundum. Sunum içeriği dilekçemizin kısa bir özeti ve dilekçemizin içerisinde bulunan olaylar iddialar ayrıca dilekçemizin ekinde bulunan bütün belgeleri, bilgileri, 20 klasör evrakın içerisindeki tek tek kurul üyelerine gösterilerek, içi boş deliller olmadığı, kararın sonucu etkileyici belgeler bilgiler olduğunu ifade etmiş olduk. Hukuki görüşler elimizde vardı onları kurul üyelerine paylaştık. Süreci bu şekilde kendi açımızdan bitirdikten sonra diğer partilerin temsilcilerine de birer bizim diyeceklerimize karşı bir cevap hakkı verildi. Kurul üyeleri toptan bir değerlendirme usul hakkında bir karar vermek, ara kararlar hakkında nasıl bir işlem yapılacağı konusunda da yarın (Salı) toplanmak üzere toplantıyı erteledik.” diye konuştu.

CHP'nin 2014 yılındaki yerel seçimlere ilişkin itirazlarını hatırlatan Özel, “2014 yılında CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin kurul üyelerinin getirdiği 10 tane maddeyi yanlarına koyarak orada bir takım iddialarla bizimkilerin mukayesesini yapma imkanı oldu. Oradaki iddialarla bizimkiler uyuşmuyor.” ifadeleri kullandı.

Özel, sözlerine şöyle devam etti: “Bundan sonra kurul üyelerimiz bir ara karar alabilirler. Ara kararla bizim talep etmiş olduğumuz bilgileri, belgeleri ilçe seçim kurullarından, gerekirse savcılıktan istenebilecek. Göstermiş olduğumuz delillerimizi adreslerinden istenmesi noktasında, kurulun ara karar vermesini beklediğimiz bir süreci yaşayacağız diyebiliriz.”

AK Parti, İstanbul seçiminin iptali için YSK'ye, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçeye ilişkin sorulan soruyu da yanıtlayan Özel, “Olumlu olumuz bir yanması olduğunu söyleme noktasında değiliz. O iddiamızı dilekçede sunduk hukuki görüşlerimizi ileri sürdük. Çünkü 298 sayılı Seçim Kanunu'nun 8. maddesi açık; ‘Kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar seçmen olamaz' diyor. Danıştayın kararıyla da o kişilerin kamu hizmetlerinden yasaklı olduğu sabit olduğuna göre hem kanun metni var hem de Danıştay hükmü var. Kurulun ikisini örtüştürmeleri gerek ki, bu konuda taktir Yüksek Seçim Kurulunundur.” sözlerini kullandı.

İrfan Çalışkan

