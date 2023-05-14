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AK Parti'de balkon konuşması için çalışma başladı

AK Parti'de balkon konuşması için çalışma başladı
AK Parti'de balkon konuşması için çalışma başladı

AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın balkon konuşması için çalışma başladı.

AK Parti’de balkon konuşması için çalışma başladı - Tıkla İzle

 

AK Parti Genel Merkezi'nde hummalı bir çalışma başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde bir gelenek haline getirdiği balkon konuşması için AK Parti Genel Merkezi'nde alan temizlenerek, hoparlörler yerleştirilmeye başlandı. AK Parti önüne gelen seçmenler ise heyecanla sonuçları beklerken sandıkların açılması ve sonuçların açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuşma yapması bekleniyor.

Mehmet Kalay - Mert Cerrahoğlu
 

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