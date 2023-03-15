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AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için imza toplanmaya başlandı

AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için imza toplanmaya başlandı
AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için imza toplanmaya başlandı

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan için AK Parti grubunda imza toplanmaya başlandı.

AK Parti'de, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı için milletvekillerinden imza toplanmaya başlandı. AK Parti'de kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek. Tek aday olarak milletvekillerinin imzasıyla Erdoğan'ın adaylığı teklif edilecek ve oylama yapılacak. Ayrıca MHP'nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan için imza toplanması ve grup kararı alması bekleniyor. Sürecin sonunda Erdoğan'ın oybirliğiyle Cumhur İttifakının cumhurbaşkanı adayı olarak YSK'ya bildirilmesi planlanıyor.

Mehmet Kalay
 

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