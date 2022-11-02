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AK Parti'de görev değişimi

AK Parti'de görev değişimi
AK Parti'de görev değişimi

AK Parti’de kritik değişim gerçekleşti. Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Grup Başkanvekilliği görevini Tokat Milletvekili Özlem Zengin’e devretti.

AK Parti’de görev değişimi - Tıkla İzle

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Grup Başkanvekilliği görevini Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e devretti. Ünal, yeni görevinde Zengin'e başarılar diledi. Zengin, hediye verirken, "Simgesel anlamı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Grup Başkanvekilliği görevinin yüksek çalışma gerektiren bir görev olduğunu söyleyen Ünal, “Ben bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Önümüzde bütçe çalışmaları var, başörtüsü ile ilgili Anayasa teklifimiz var. Bu konularda şimdiden yapacağı çalışmalarda kendisine muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Zengin başörtüsü ile ilgili olarak, “Önümüzdeki hafta Anayasa teklifini grubumuz adına ben götüreceğim. Bunun da hayatın bir cevabı olduğunu düşünüyorum. Bir işe 25-30 sene harcarsanız, tahmin etmediğiniz Allah'ın bir ikramı oluyor” dedi.

Ahmet Umur Öztürk
 

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