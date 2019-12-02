AK Parti'de MYK sonrası önemli açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-Sayın Cumhurbaşkanımız, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto etti.

-Sayın Cumhurbaşkanımız NATO zirvesinde ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere liderleriyle görüşecek.

-NATO'daki müttefiklerimizin DEAŞ'la mücadele adı altında YPG'ye destek vermesi yanlış.

-Barış Pınarı Harekatı sürecinde en çok karşıt görüş veren kişi Fransa Devlet Başkanı oldu. Aynı zamanda terör örgütlerini de en çok Macron kabul etti. NATO içinde bulunup da NATO'yu çıkarları için kullandığını biliyoruz.

-Türkiye'nin Suriye'de ne işi olduğu bellidir. Terörle mücadele ediyoruz.

-Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatla tarihi bir adım atıldı. Doğu Akdeniz'de yeni bir aşamaya geçildi. Anlaşmanın uluslararası hukuka uygunluğu konusunda tereddüt yok.

-TANAP Projesi ile enerji arzı güvenliği de sağlanacak.

-Gelecek yıl 10 milyar metreküp Avrupa'ya ihraç edilecek, kalan 6 milyar metreküp ise Türkiye'ye ayrılacak. Tüm bu yatırımlarla hem Türkiye önemli bir güç olduğunu gösterirken, aynı zamanda da bölgesel barışa verdiği önemi de göstermektedir. Biliyorsunuz yeni yılda Ocak ayında Türk-Akım'ın açılışı yapılacak.

-İsrail Savunma Bakanı, El Halil kentinde yeni bir yerleşim yeri kurulması için projeyi onayladı. Bunun çok kötü bir neticesi var. Filistinlilere ait 50 bin konutun yıkılması gerekecek. Buraya koyulan her bir tuğla, şiddeti artıran bir adımdır.