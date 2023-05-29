AK Parti'de seçim analizi yapılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve 28 Mayıs'ta yapılan 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde elde edilen zafer sonrası seçimin analizini detaylı bir şekilde yapacak. Seçimlerde hangi ilde oyların düştüğü, hangi illerde yükseldiğine ilişkin adeta seçimin röntgeni çekilecek. Sonuçlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

Mehmet Kalay

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