AK Parti'de temayül yoklaması öncesi partililerle toplantı

AK Parti Genel Merkezi ile il başkanlıklarına başvuran milletvekili aday adayları için 25 Mart Cumartesi günü teşkilat temayül yoklaması yapılacak. Temayül yoklaması öncesi AK Parti Genel Merkezine gelen komisyon başkanları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası komisyon başkanları görevlendirildikleri şehre doğru hareket etmek için yola çıktı. Temayül yoklaması sonrası Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinden oluşturulacak alt komisyonlar, milletvekili aday adaylığı başvurularını değerlendirmek üzere çalışmalara başlayacak. Bu komisyonların değerlendirmelerinin ardından nihai karar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yapacağı üst komisyonda verilecek.

Mehmet Kalay

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