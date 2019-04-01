AK Parti'den açıklama: 'Seçim sonuçlarına itiraz edeceğiz'

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, İstanbul ve Ankara'daki seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Şahin, "Gerek sandıklardaki, gerek birleştirme tutanaklarındaki çarpıklıkların takipçisi olacağız. Elimizde çok çarpıcı bulgular var" dedi.

Fatih Şahin'in sözlerinin satır başları şöyle:

Gerek sandıklardaki, gerek birleştirme tutanaklarındaki bu çarpıklıkların takipçisi olacağız. Elimizde çok çarpıcı bulgular var. Bunları hukuki gerekçeleriyle birlikte ilçe seçim kurullarına sunacağız. Sandıktaki sonuçlar bütün olarak birleştirilirken maddi hatalar olduğunu gördük. Ankaralı seçmenin iradesinin başkalaştırılarak kamuoyuna yansıtıldığını görüyoruz.

Örneğin A partisinin 25 oyu var, B partisinin 125 oyu var. Bunlar yer değiştirilmiş. hem Ankara'da hem İstanbul'da önemli sayıda geçersiz oy da söz konusu. Özellikle muhtar seçimlerinden dolayı. Ankara'da 25 ilçenin 25'inde de maddi hatalar ve usulsüzlükler için başvuru yapacağız.

Biz şu an kamuoyuna yansıyan aradaki farkın azalacağını ve bizim lehimize pozitif bir sonuca dönüşeceğini düşünüyoruz ama YSK'nın vereceği bir karardır.