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AK Parti'den anket uyarısı

AK Parti'den anket uyarısı
AK Parti'den anket uyarısı

AK Parti, anket yaptığını söyleyerek partinin aday adaylarından menfaate temin eden dolandırıcıları takibe aldı.

Fırsatçıların, aday adaylarını arayarak “AK Parti Genel Merkezi ile çalışıyoruz ve kamuoyu araştırması yapıyoruz. Yaptığımız anketi Genel Merkez'e veriyoruz. Listede isminiz var. Son üçe kaldınız' diye kandırdıkları öğrenildi. Dolandırıcıların, listelerde isimlerini ön plana çıkartacaklarını söyleyerek kendilerinden 90 bin ile 50 bin arası para istemeleri üzerine aday adayları soluğu AK Parti'de aldı. Daha önce bu konuda uyarılarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ bir kere daha teşkilata ve vatandaşa seslenerek “‘Yaptığımız anket AK Parti Genel Merkeze veriyoruz' diyenlerin tamamı yalancıdır, dolandırma amaçlıdır. Kimse, bu tarzdaki dolandırıcıların oyununa gelmesinler” dedi. Dağ, şikâyetlerin en çok ilçelerden geldiğini ifade ederek, “İlçelerin genel merkez üzerinden takip edilmesinin zor olduğunu düşünüyor olabilirler. Ama biz hepsini takip ediyoruz” diye konuştu.

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